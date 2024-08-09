490.000 TL Dolandırıcılık: Şüpheli Ordu'da Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından alınan bir müracaatta, müşteki M.Ş. isimli şahıs, bir internet sitesi üzerinden gördüğü aracı almak amacıyla şüpheli şahısla telefonla görüşüp anlaştığını ve bu şahsın hesabına 490.000 TL para gönderdiğini belirtmiştir. Ancak noter işlemleri sırasında, aracı almak için görüştüğü şüpheli şahıs ile gerçek araç sahibi arasında herhangi bir bağlantı olmadığını fark eden M.Ş., dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olmuştur.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, paranın gönderildiği hesap sahibinin Ordu ilinde ikamet ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şüpheli N.Y. isimli şahıs, 08.08.2024 günü Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu yakalanmıştır. Şüpheli şahıs, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla ekiplerimizin çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü