İnternette şok eden gelişme!

Yüksek enflasyonun hayat pahalılığını artırdığı bu dönemde, internet kullanıcılarına kötü bir haber daha geldi. Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcısı Türk Telekom, abonelik ücretlerine yüzde 30'a varan bir zam yaptı. Bu artışla birlikte, internet erişimi daha da maliyetli hale geldi. Temmuz ayında TürkNet'in yaptığı yüzde 25'lik zamdan sonra, Türk Telekom'un da benzer bir adım atması kullanıcılar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Özellikle 1000 Mbps hız sunan paketlerin fiyatı 1089 TL'ye yükselirken, bu artışlar internet kullanımını daha da zorlaştırıyor. Enflasyonun etkileri sadece gıda ve enerji fiyatlarını değil, dijital hizmetleri de derinden sarsıyor.