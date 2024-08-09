Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni
Gelendost İlçe Emniyet Amirliği tarafından Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında önemli gelişmeler yaşanmıştır:
- 3 Aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
- Yapılan uygulamalarda 1368 şahıs ve 276 araç sorgulanmıştır.
- 8 araç, trafikten men edilerek cezai işlem uygulanmıştır.
- Bilgilendirme çalışmaları kapsamında 106 vatandaşa KADES, Dolandırıcılık ve Trafik konularında bilgilendirme yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
Isparta Emniyet Müdürlüğü