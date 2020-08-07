32 ilde son dakika karantina kararı! Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı, bugün itibarıyla 32 ildeki 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.



Son dakika haberi: Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde karantina tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, karantina uygulanan bölgelerin sayısını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

32 İLDE KARANTİNA TEDBİRLERİ

Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

