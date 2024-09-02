2008 Sonrası Sigortalılar İçin Dikkat Çekici Detaylar: Yeni Emeklilik Sisteminde Neler Değişti?

SGK Uzmanı Dilek Ete, 2008 sonrası sigortalıların emeklilik sistemindeki dezavantajlarına dair önemli detayları açıkladı. İşte Ete'nin vurguladığı önemli noktalar:

EYT ve Yeni Emeklilik Sistemi: EYT düzenlemeleri ve diğer emeklilik sistemindeki değişiklikler, Bağ-Kur’lu esnafların prim gün sayısında beklenen değişiklikler gibi konular, emeklilik sisteminde geniş çaplı değişikliklerin gündemde olduğunu gösteriyor. 2008 sonrası sigorta girişi olanlar, bu değişikliklerden olumsuz etkilenebilir.

Adil ve Sürdürülebilir Sistem: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin daha adil, dengeli ve sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti. Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşının 65 veya 67 olduğu dikkate alındığında, Türkiye’deki yaş ve prim düzenlemelerinin de gözden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Önerilen Çözümler: Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, kayıtdışı çalışma sorununun çözülmesi, toplanamayan primlerin tahsil edilmesi ve enflasyon rakamlarının doğru açıklanması gerektiğini belirtti. Bu adımların atılması durumunda, emekli maaşlarının artması ve çalışan kesimlerin daha adil emekli aylığı alması mümkün olabilir.

Asgari Ücretlilerin Durumu: Ete, 2008'den önceki emeklilik sisteminin geri getirilmesinin, asgari ücretle çalışan kişilerin emekli aylıklarının her ay 25 TL azalmasını engelleyeceğini savundu. Bu durumun adil olmadığını ve emeklilerin maaşlarının düşmesine neden olduğunu belirtti.

Emekli Maaşlarının Hesaplanması: Türkiye'de emekli maaşları, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı döneme göre hesaplanıyor. 2008 sonrası sigortalıların maaşları, prime esas kazanç ve aylık bağlama oranına göre belirleniyor, bu da 2008 sonrası dönemde maaşların daha düşük olmasına neden oluyor.