Google'dan Sağlık Alanında Devrim: Yapay Zekâ ile Hastalık Teşhisi

Teknoloji devi Google, sağlık alanında devrim yaratacak bir adım atarak hastalık teşhisi için yapay zekâ geliştirdi. Şirket, tüberküloz ve diğer solunum yolu hastalıklarını tespit etmek amacıyla, öksürük, burun çekme ve zor nefes alma gibi belirtileri içeren 300 milyon ses parçasıyla eğitilen bir yapay zekâ modeli oluşturdu.

Bu yenilikçi teknoloji, kullanıcıların solunum sağlığı ile ilgili hızlı ve doğru bir teşhis almasına olanak tanıyor. Örneğin, grip gibi solunum yolu hastalıklarının belirtileri, kişinin konuşmasından algılanabiliyor. Bu özellik, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde büyük bir avantaj sağlayarak erken teşhis ve tedavi sürecini hızlandırıyor.

Google, bu teknolojiyi sağlık hizmetlerine erişim imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerdeki yüksek riskli popülasyonlara sunmayı hedefliyor. Bunun için, solunum sağlığı konusunda uzmanlaşmış Hindistan merkezli Salcit Technologies ile işbirliği yaparak, yapay zekâ modelini akıllı telefonlara entegre etmeyi planlıyor. Bu sayede, akıllı telefonlar aracılığıyla kolayca erişilebilecek bu hizmet, sağlık alanında önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.