Bakanlık 2025 Tarım Destekleri Açıklandı: Destekler Yüzde 50 Artış Gösterdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için bitkisel üretim destekleme modelinde önemli değişiklikler duyurdu. İşte öne çıkan yenilikler:

Destek Artışları: Örtü Altı Paket Desteği : Dekar başına destek, mevcut 2.550 TL'den yüzde 50 artışla 3.825 TL'ye yükseltildi.

: Dekar başına destek, mevcut 2.550 TL'den yüzde 50 artışla 3.825 TL'ye yükseltildi. Açıkta Paket Desteği: Dekar başına destek, 870 TL'den 1.305 TL'ye çıkarıldı. Diğer Destekler: Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanımı : Destekler, üretimi teşvik etmek amacıyla artırıldı.

: Destekler, üretimi teşvik etmek amacıyla artırıldı. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları : Bu alanlarda verilen destekler de yükseltildi.

: Bu alanlarda verilen destekler de yükseltildi. Organik ve Organomineral Gübre Kullanımı: Bu desteğin de artırıldığı belirtildi. Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele: Bu alanlarda yapılan destekler önemli ölçüde artırıldı, bu da tarımsal mücadele tekniklerinin desteklenmesini amaçlıyor. Lisanslı Depolar: Kira Desteği: Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75’i oranında destek sağlanacak. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Katılım Primi: Bu desteğin miktarı yüzde 50 artırılarak 1.500 TL'ye çıkarıldı. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: Bu destek, yüzde 104 artışla 294.000 TL'ye yükseltildi.

Bu yeni düzenlemeler, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yapılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Üreticilere yönelik bu artışlar, tarımsal faaliyetlerin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.