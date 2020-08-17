İkinci el araç satışında yeni dönem! İşte tüm detaylar...



İkinci el araç satışlarında "Güvenli Ödeme Sistemi" Resmi Gazete'de yayımlanarak zorunlu hale geldi. Sistem, araç satışı sırasında paranın emanet hesaba alınarak işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili hesaba aktarılmasını öngörüyor.



Güvenli Ödeme Sistemi’nin avantajları neler?



- Uygulamayla birlikte nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkıyor.

- Satış bedeli, noterde işlem gerçekleştirilmeden satıcını hesabına geçemeyeceğinden alım-satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.



- Alıcı ve satıcı SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor.



- Satış işleminin iptal edilmesi durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esansında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkıyor.

- Yeni uygulamayla bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştiriliyor.



Önceki gece yayınlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, getirilen başlıca düzenlemeler şöyle.



İşte 10 madde ile yeni dönem...



1. İkinci el araç alımı satımı için gerekli olan ve ticaret il müdürlükleri tarafından verilecek yetki belgeleri için, çalışma ruhsatında ikinci el taşıt ticaretinin bulunması gerekecek.



2. Yetki belgelerinin 31 Ağustos’a kadar alınması gerekecek. Bir yıl içinde 3’den fazla satış yapanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.



3. İkinci el araç ticareti yapan yerlerdeki alım-satım sorumlularının 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olmaması gerekecek.



4. Alım satım sorumlularından en az birinin seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartı da aranacak.



5. İkinci el araç ticareti için ilan veren işletmeler, araç satılırsa ilanı 3 gün içinde kaldıracak. Vatandaşların, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarında ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.



6. İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek.



7. Araç ticareti yapmaya yetkili olmayan kişilerin ilanları kabul edilmeyecek. İlan siteleri bu işletmelerin üyeliğine izin vermeyecek.



8. İkinci el araç satımlarında nakit ödemelerde güvenli ödeme sistemi kullanılacak.



9. İkinci el otomobil satışı yapan işletme tarafından satışın yapıldığı tarihten 3 gün önce ekspertiz raporu alınacak.



10. TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan yerleşim yerlerinde bu kural geçerli olmayacak.