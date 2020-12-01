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158 milyon lira destek geliyor!

158 milyon lira destek geliyor!
ISPARTA
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396 KOBİ'ye 158 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı çağrısının sonuçlarını açıkladı. Bu çağrı ile akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerinde kullanan KOBİ’leri desteklediklerini ifade eden Bakan Varank, “396 KOBİ’mize yaklaşık 158 milyon TL destek sağlayacağız.” dedi.

KOSGEB’in KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı’nın “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrısında değerlendirme süreci tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çağrı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

PANDEMİYLE BİRLİKTE YENİ ÇAĞRI
İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı ilk çağrıya 2019 yılında çıktıklarını hatırlatan Varank, “Geçen sene çağrımıza bin 742 başvuru almış, toplamda 258 KOBİ’ye 71,5 milyon TL’lik bir desteği onaylamıştık. Pandemiyle birlikte KOBİ’lerin dijitalleşmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez ortaya çıkmış oldu. Bu nedenle aynı temayla yeni bir çağrıya çıkarak eylül ayına kadar başvuruları kabul ettik” dedi.

62,5 MİLYON TL'Sİ GERİ ÖDEMESİZ
Varank, sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ’lerde farkındalık oluştuğunu ve bu sene daha nitelikli başvurular geldiğini vurgulayarak “Toplamda başvuru yapan bin 90 proje, iki ayrı aşamada değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 396 KOBİ’mizin 158 milyon TL’lik destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62,5 milyon TL’si geri ödemesiz” diye konuştu.

HEDEF DİJİTAL EKOSİSTEM
Dünyayı etkisi altına alan pandeminin, imalat sanayinde dijitalleşmeyi tetikleyici bir etkide bulunduğunu kaydeden Varank, “KOBİ’lerimiz artık dijital dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu daha iyi kavradı. Hedefimiz, dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini de sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak. Bunun için yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin sayısını arttırmak istiyoruz. Ayrıca, KOBİ’lerimizin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmelerini de önemsiyoruz Sanayide dijitalleşme konusunda önümüzdeki yıllarda da KOBİ’lerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

1 MİLYON TL'YE VARAN DESTEK
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL ‘ye kadar destek alabiliyor.

ERKEN ÖDEME İMKANI
Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makine - teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor. KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50’ye kadar olan kısmını “erken ödeme” olarak verebiliyor. KOBİ’lerin en az 8 ay, en fazla 20 ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor

8 AKILLI DİJİTAL TEKNOLOJİ
KOBİ’ler çağrı kapsamında şu 8 alanda desteklenecek:
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı, İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti, İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri, İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, İmalat Sanayinde Siber Güvenlik, İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik / Artırılmış Gerçeklik.
 
 

 

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