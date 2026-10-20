ISPARTA • PREFABRİK • ÇELİK YAPI Isparta’da hayalindeki evi kurmak isteyenlerin adresi Davraz Prefabrik Bağ evinden modern villaya, konteyner yapılardan çelik konstrüksiyon projelerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler, 25 yıllık deneyimle Isparta ve çevre illerde sunuluyor.

Ev sahibi olma hayalini doğayla iç içe bir yaşamla birleştirmek isteyenler için prefabrik yapılar dikkat çekmeye devam ediyor. Hızlı kurulum avantajı, farklı tasarım seçenekleri ve kullanım amacına göre şekillendirilebilen projeler, prefabrik evleri alternatif bir yaşam alanı arayanların gündemine taşıyor.

Isparta’da faaliyet gösteren Davraz Prefabrik, prefabrik ev, konteyner, çelik konstrüksiyon ve inşaat alanlarındaki çalışmalarıyla müşterilerine farklı seçenekler sunuyor.

Bağ evinden modern villaya farklı tasarımlar

Bahçesinde kendine ait bir yaşam alanı oluşturmak isteyenlerden geniş ve modern bir yapı hayal edenlere kadar farklı beklentilere yönelik projeler geliştiriliyor. Bağ, bahçe, tarla ve yayla gibi alanlarda değerlendirilmek üzere tasarlanan yapılar, kullanım amacına ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebiliyor.

Yalıtım, konfor ve işlevsellik gibi unsurların ön planda tutulduğu prefabrik yapılarda, dört mevsim kullanıma uygun çözümler hedefleniyor.

Davraz Prefabrik’te hangi çözümler var? Prefabrik evler: Modern ve konforlu yaşam alanları

Modern ve konforlu yaşam alanları Römorklu konteynerler: Tarla, bağ ve bahçeler için taşınabilir seçenekler

Tarla, bağ ve bahçeler için taşınabilir seçenekler Çelik konstrüksiyon: Farklı proje ve kullanım amaçlarına yönelik yapılar

Farklı proje ve kullanım amaçlarına yönelik yapılar Konteyner yapılar: İhtiyaca göre şekillendirilebilen alternatif alanlar

Hızlı kurulum avantajı

Prefabrik yapıların öne çıkan özelliklerinden biri de montaj sürecinin geleneksel inşaat yöntemlerine göre daha kısa olabilmesi. Davraz Prefabrik, projeye ve yapı özelliklerine bağlı olarak hızlı kurulum seçenekleri sunuyor.

Firma tarafından belirtilen 3 günlük teslimat avantajı, uygun projelerde kısa sürede yeni bir yaşam alanına kavuşmak isteyenler için dikkat çekiyor. Teslimat süresi; yapının büyüklüğüne, proje kapsamına, zemin hazırlığına ve gerekli izinlere göre değişebiliyor.

Isparta ve çevre illere hizmet

25 yıllık deneyimiyle hizmet verdiğini belirten Davraz Prefabrik; Isparta başta olmak üzere Burdur, Denizli, Afyonkarahisar ve Antalya çevresinde prefabrik yapı, konteyner ve çelik konstrüksiyon çözümleri sunuyor.

Prefabrik yapı yaptırmayı düşünenlerin proje öncesinde zemin koşullarını, gerekli izinleri, yalıtım özelliklerini, teslimat kapsamını ve fiyat teklifine dâhil olan hizmetleri değerlendirmesi önem taşıyor.

Hayalinizdeki yaşam alanını gerçeğe dönüştürün! Bağınıza, bahçenize, tarlanıza veya arazinize uygun bir yaşam alanı mı arıyorsunuz? Römorklu taşınabilir konteynerlerden modern prefabrik evlere ve çelik konstrüksiyon yapılara kadar seçenekler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Davraz Prefabrik’e nasıl ulaşılır?

İhtiyaçlarınıza ve kullanım amacınıza uygun yapı seçeneklerini incelemek, modeller hakkında bilgi almak ve projeniz için fiyat teklifi oluşturmak üzere Davraz Prefabrik ile iletişime geçebilirsiniz.

DAVRAZ PREFABRİK Adres:

Davraz Mahallesi, 3985. Sokak, No: 12/1, Isparta.

Şehir Hastanesi karşısında, tren garı alt yolunda. Telefon:

0506 167 38 52 Web sitesi:

www.davrazprefabrik.com

Davraz Prefabrik; taşınabilir konteyner, prefabrik ev ve çelik yapı çözümleriyle farklı ihtiyaçlara uygun yaşam ve çalışma alanları oluşturmak isteyenleri bekliyor.