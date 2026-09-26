Isparta’da balık alışverişinin adresi: Kaya Balık

Isparta’da balık alışverişinin adresi: Kaya Balık
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Isparta’da balık alışverişinin adresi: Kaya Balık

Isparta’da taze deniz ürünleri ve balık çeşitleriyle hizmet veren Kaya Balık, Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki tezgâhında vatandaşları ağırlıyor. Balık temizleme ve fileto hazırlama hizmetiyle de dikkat çeken işletme, deniz ürünlerini sofralara ulaştırıyor.
Isparta’da balık alışverişi yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri olan Kaya Balık, geniş ürün yelpazesi ve balık hazırlama hizmetleriyle hizmet veriyor. Yeni Çarşamba Pazarı’nda faaliyet gösteren işletme, taze balık çeşitlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Balık alışverişinde pratik ve lezzetli seçenekler

Balık sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini bir araya getiren Kaya Balık’ta, mevsimine uygun farklı deniz ürünleri satışa sunuluyor. Balık seçiminin yanı sıra temizleme, kılçık ayıklama ve fileto hazırlama gibi işlemler de işletmenin sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.
Özellikle balığı evde hazırlarken zaman kaybetmek istemeyen vatandaşlar için sunulan bu hizmetler, mutfakta işleri kolaylaştırıyor. Deneyimli ekip tarafından hazırlanan balıklar, pişirilmeye hazır şekilde müşterilere teslim edilebiliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyor

Kaya Balık, farklı damak zevklerine hitap eden balık çeşitleriyle müşterilerine seçenek sunuyor. İşletmede tazelik, hijyen ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla balık alışverişinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Haftanın 7 günü hizmet veren işletme, hem günlük yemek hazırlıkları hem de balık sofraları için vatandaşları bekliyor.

Kaya Balık nerede, nasıl ulaşılır?

Isparta Yeni Çarşamba Pazarı’nda bulunan Kaya Balık’a ulaşmak isteyen vatandaşlar, telefon ve WhatsApp üzerinden de iletişim kurabiliyor.
İşletme: Kaya Balık
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No: 9, Isparta
Telefon: 0246 220 20 70
WhatsApp sipariş: 0530 072 21 80
Instagram:@kaya.balik 
Isparta’da balık alışverişi yapmak ve balıklarını temizletip hazırlatmak isteyenler, Kaya Balık’ın Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki tezgâhını ziyaret edebilir.
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