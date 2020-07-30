İSTANBUL - QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Kovid-19 pandemisinin toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı, banka olarak, tüm önlem ve desteklerini devam ettireceklerini belirterek, "Artık yeni normalde bir taraftan toplumsal sağlığımızı korurken diğer taraftan da ekonomiyi güçlendirmek için daha çok çaba harcadığımız bir dönemdeyiz. QNB Finansbank olarak, reel sektörün bu süreci atlatması için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." dedi.



Bankadan yapılan açıklamada, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lider finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2020 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını duyurdu.



Güzeloğlu, konuya ilişkin, "Artık yeni normalde bir taraftan toplumsal sağlığımızı korurken diğer taraftan da ekonomiyi güçlendirmek için daha çok çaba harcadığımız bir dönemdeyiz. QNB Finansbank olarak, reel sektörün bu süreci atlatması için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Mart ayı başından itibaren krizden etkilenen müşterilerimizin yaklaşık 496 bin adet kredisinde yeniden yapılandırma, yaklaşık 568 bin adet kredisinde ise öteleme yaptık. Toplam yeniden yapılandırma ve öteleme tutarımız yaklaşık 19,1 milyar liraya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Banka olarak, şube ve genel müdürlükte yeniden çalışma sürecinin aşamalı olarak başlatıldığını belirten Güzeloğlu, Kovid-19 sürecinde çalışanlar ve müşterilerin sağlığının korunması için ilk adım atan banka olduklarını ve yeni normale de aynı titizlikle başladıklarını aktardı.





- "Reel sektöre desteğimiz artarak sürecek"





Salgının etkilerinin hafiflemesi ile sıranın ekonomideki daralmayla mücadeleyi yoğun olarak sürdürmeye geldiğini belirten Güzeloğlu, "Bu süreçte kredi erteleme yapılandırmaları yanı sıra KOBİ ve tarım sektörü özelinde işe dönüş kredileri gibi paketlerimiz ile özellikle işletmelerimizin ve tarım sektörünün nakit akışı sıkıntılarında yanlarında yerimizi aldık. QNB Finansbank olarak, bundan sonra da reel sektöre yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Güzeloğlu, KOBİ’lere verdikleri destekler ile dünyanın en önde gelen saygın finans kuruluşu ve yayın gruplarından Euromoney tarafından düzenlenen "2020 Mükemmellik Ödülleri"nde büyük bir başarıya imza atarak "Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi KOBİ Bankası" seçilmekten duydukları memnuniyeti de belirtti.



Çocukların geleceğe hazırlanması için öncü oldukları kodlama eğitimlerini Kovid-19 sürecinde de devam ettirmek üzere online olarak tüm Türkiye’ye açtıklarını belirten Güzeloğlu, şunlara vurgu yaptı:

"Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk platformumuz çatısı altında çocuklarımıza desteğimizi sürdürmek için bankacılıkta olduğu gibi sosyal sorumluluk çalışmalarımızda da dijital yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Habitat Derneği ile gerçekleştirdiğimiz Minik Eller Kod Yazıyor ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile gerçekleştirdiğimiz Hayallerin Gücü Adına Projelerimizi tüm Türkiye’ye online olarak sunmaya başladık."





- Bankanın net dönem karı 1,2 milyar lira oldu





30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 15 artarak 208 milyar 358 milyon liraya ulaştı. Müşteri odaklı faaliyetlerini 2020 yılında da devam ettiren QNB Finansbank, özellikle kurumsal ile ticari krediler alanında büyümesini sürdürdü. Net krediler, aynı dönemde 2019 yıl sonuna göre yüzde 11 oranında artarak 122 milyar 961 milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 17 oranında artarak 117 milyar 103 milyon liraya ulaştı. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde, Bankanın net dönem karı 1 milyar 272 milyon lira oldu.

QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları 30 Haziran 2020 itibarıyla 17 milyar 29 milyon liraya ulaşırken, aynı tarih itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17,11 olarak gerçekleşti.



