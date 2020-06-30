ANKARA - Naturel Enerji, KURTEKS Tekstil Enerji ile İtalya'da 50 megavatlık güneş enerjisi santrali projesi geliştirme ve anahtar teslim yapımı için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, projenin tüm geliştirme süreçleri ve kurulumunu Naturel Enerji'nin üstleneceği belirtildi.

Sözleşme bedelinin 45 milyon avro olduğu kaydedilen açıklamada, santralde üretilecek elektriğin ikili anlaşmalar yolu ile tüketicilere satılacağı bildirildi.

Açıklamada, projenin Türkiye'de büyüklük, nitelik ve içerik açısından bir ilk olacağı belirtilerek, "Daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya hedefimize ulaşmak için ülke fark etmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.