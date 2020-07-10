İSTANBUL - Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup'un yaptığı Falken'in, her bir bileşeni teknoloji ile donatılmış yeni Sincera SN110 serisi otomobil lastiği, premium lastiklerde öne çıkan aşınma ve ıslak zemin yol tutuşu özelliklerini, düşük maliyet beklentili tüketicilerin araçlarına getirmeyi hedefliyor.

Ako Grup'tan yapılan açıklamaya göre, yeni Sincera SN110, ıslak zemin performansı için "A" etiket değerine sahipken, lastiğin aşınma performansını geliştirmek için güvenlikten ödün verilmiyor.

Japonya ve Almanya Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen lastik, Falken'in güvenilir ve kanıtlanmış, ileri düzey 4D-Nano tasarım süreci, nano ölçekte aşınma oranlarını korurken ıslak ve kuru yollarda çekiş ve yol tutuşu sağlamak için gereken optimum kauçuk bileşimini taşıyor.

Falken tarafından en son teknoloji ile yapılan iyileştirmelerle üretilen Sincera SN110'un hem bayiler hem de son kullanıcıların popüler tercihi olması bekleniyor.

Falken mühendislerince yürütülen iki yıllık yoğun bir geliştirme programı sonucunda hazırlanan yeni Sincera SN110, ıslak zemin frenleme performansında sürüş dinamikleri ve aşınma ömrü performanslarında hem selefi Sincera SN832 ECORUN'un, hem de sınıfının en iyisi olarak nitelendirilen yüksek fiyatlı premium markaların üzerine çıkmayı başardı.

Beklenti ve hedefleri karşılamak için lastiğin şekli, yapısı ve bileşenleri mühendislerce derinlemesine araştırıldı.

Aerodinamik bir yan duvar yapısı benimsenerek, yakıt tüketimini arttırıcı hava direnci üreten katmanlı hava akışı ve türbülans azaltıldı.

Sırt deseni boyunca yer alan yarım küre şeklindeki kanallar, sürtünmeyi azaltmak ve kilometre ömrünü artırmak için eşit temas basıncı sağlaması amacı ile tasarlandı.

Kapalı bir omuz oluğu ile fren mesafelerini azaltarak omuz bloklarında daha az bozulma sağlandı. Öte yandan, lastiğin ortasındaki esnek kılcal kanallar ve uzunlamasına olukların sağladığı tutulum, yaygın kötü yol yüzeylerinde bile sürüş kararlığını ve tutunmayı artırıyor.

2020 başından itibaren 14' - 16' jantlar için 49 ebatta satışa sunulan Sincera SN110 serisi, B ve C segment pek çok otomobil için uygun ölçüde üretiliyor.