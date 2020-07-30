İSTANBUL - Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bünyesinde faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel, salgın döneminden en çok etkilenen sektörlerden ev dışı tüketim sektörünü destekleyici çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Eczacıbaşı Profesyonel açıklamasına göre, normalleşme sürecinde sektördeki işletmelerin yeniden açılışlarına katkı sunmak amacıyla, Eczacıbaşı Profesyonel web sitesi bilgilendirici bir platforma dönüştürüldü. Sektörün hijyen ve temizlik bilgisini desteklemek üzere Kovid-19 içerikleri ile zenginleşen "www.eczacibasiprofesyonel.com.tr" konaklama ve yiyecek-içecek sektöründen, AVM, spor salonu ve marketlere, gıda sektöründen güzellik merkezlerine tüm işletme gruplarının salgın sonrası uyması gereken kuralları ve alması gereken önlemleri kapsamlı bir yol haritası ile sektör profesyonellerine sunuyor.

Sitede farklı alanlarda faaliyet gösteren farklı ölçeklerdeki tüm işletmeler için ayrı başlıklar yer alıyor. Bu sayede her işletme kendi alanına yönelik özelleştirilmiş bilgilendirmelerden faydalanabiliyor. Çalışan güvenliğinden ana hijyen kurallarına, teknik bölüm aktivitelerinden "kontamine" olmuş alanların temizliğine, pek çok konuda uygulama yönteminin de paylaşıldığı site Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın verdiği Sağlıklı Turizm Sertifikası'nı almak isteyen işletmelere gereken kriterler doğrultusunda yol gösteriyor.





- Uzaktan eğitim ve webinarlarla tüm sektöre ulaşıyor







Salgın sürecinde tüm uygulama ve hizmetlerini dijital platformlarda kesintisiz ve yoğunlaştırılmış bir şekilde sürdüren Eczacıbaşı Profesyonel, eğitim ve danışmanlık birimi EP Akademi'nin hazırladığı Uzaktan Eğitim Programı'nı hem sektöre hem de STK'ların ve turizm öğrencilerinin online erişimine açtı.

Sosyal medya hesaplarından düzenlediği canlı yayın ve seminerlerin yanı sıra uzmanların katıldığı webinarlarla tüm sektör çalışanlarına ulaşan Eczacıbaşı Profesyonel, temizlik ve hijyen konularında sektörün bilgi birikimini artırmayı hedefliyor.