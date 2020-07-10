Amazon.com.tr'den yapılacak alışverişlerde Yapı Kredi'den 100 liraya varan Worldpuan İSTANBUL - Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi, dijitalin tüm olanaklarını kullanarak kart dünyasının da sınırlarını genişletiyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, her alanda olduğu gibi internet üzerinden yapılan alışverişlerde de müşteril