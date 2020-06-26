T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

Basın Bülteni 2020/106





EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA KARARLILIKLA DEVAM EDİLİYOR.



Güvenlik güçlerimiz tarafından, İnsanlığı tehdit eden, TÖRER örgütlerinin finans kaynakları arasında en başta yer alan uyuşturucu ile mücadele kapsamında, İlimiz genelinde yürütülen çalışmalara büyük bir kararlılık içerisinde devam edilmektedir.



Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıca madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik farklı tarihlerde 4 ayrı operasyon yapılmıştır.



Yapılan operasyonlarda;



İlimiz merkezinde, 22.06.2020 günü F.K. isimli şahsa ait ikamette; 4 kök hint keneviri bitkisi, 1,92 gram kenevir tohumu ve yanık alüminyum folyo parçası ele geçirilmiş, şahsa 2313 SKM ve TCK 191. Maddesine Muhalefet suçları kapsamında işlem yapılmış, işlemlerinin ardından Müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır.



İlimiz merkezinde, 22.06.2020 günü A.A.Ö. isimli şahsın üzerinde; sentetik kannabinoid (bonzai) enjekte edilmiş kağıt parçası ele geçirilmiş, TCK 191. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında işlem yapılan şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce TCK 188. Maddesine Muhalefet suçu ile ilgili yürütülen projeli çalışma kapsamında işlem yapılan 5 şahıstan 4’ü 04.06.2020 günü yakalanmış, adli mercilere sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanmış, 1’i ise serbest bırakılmıştır. Aynı dosya kapsamında firari olarak aranan S.A. isimli şahıs, 22.06.2020 günü Bucak ilçesinde yakalanmış ve sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakılmıştır.



İlimiz merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheli O.B.B., B.C. ve H.K. isimli şahıslar hakkında 24.06.2020 günü TCK 188. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında işlem yapılmış, adı geçen şahıslar işlemlerinin ardından Müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

