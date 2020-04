Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Antalya'da üretim yapan çiftçiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli önlemleri alarak çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde üretimin sürdüğü seralar havadan böyle görüntülendi.





Antalya'da 130 bin çiftçi üretime hız kesmeden devam ediyor

- Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Antalya'da çiftçiler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde üretimlerini sürdürüyor

- Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp:

- "Antalya'da 300 bin dönüm serada 130 bin çiftçimizle ülkemizi besliyoruz. Her zaman da beslemeye devam edeceğiz"



Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Antalya'da üretim yapan çiftçiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli önlemleri alarak çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Antalyalı çiftçiler, sabahın erken saatlerinde girdikleri seralarında Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmıyor. Büyük bir disiplin içerisinde tedbirleri uygulayan çiftçiler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hareket ediyor.

Sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla fedakar şekilde çalışan çiftçiler, maske takarak topladıkları ürünlerini her gün Türkiye'nin çeşitli illeri ile Rusya, Orta Doğu ve Avrupa pazarına gönderiyor.

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, kentte kesintisiz şekilde yıl boyunca üretim yapıldığını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Alp, kış aylarında sahil bölgelerindeki seralarda her türlü sebze ve meyvenin üretildiğini dile getirdi.



- ''Üretime salgın engel olamadı''

Sokağa çıkma kısıtlamasından çiftçilerin muaf tutulmasının kendilerini çok mutlu ettiğine değinen Alp, şöyle konuştu:

"İhracat yapan firmaların şoförleri 14 gün karantinada kaldığı için gidip gelmesi bir ayı buluyordu. Tırlarda yapılan bazı değişik uygulamalarla bunun önüne geçtik ve ihracatın önü açıldı. Fiyatlar da bu sayede arttı. Hastalık olmasa bile seralarda zaten birbirine yakın şekilde çalışmak neredeyse imkansız. Serada rahat çalışmak için her çalışan arasında 3,5 metre ara oluyor. Salgından sonra sosyal mesafeye daha çok dikkat etmeye başladık. Dinlenme aralarında bile işçiler, yan yana gelmiyor. Maske ve eldivenle çalışıyorlar. Antalya'da 300 bin dönüm serada 130 bin çiftçimizle ülkemizi besliyoruz. Her zaman da beslemeye devam edeceğiz. "



- ''Ürünlere çıplak elle temas yok''

Aksu ilçesinde baba mesleği çiftçiliği sürdüren Yusuf Dalaman ise kendilerinin kısıtlamalardan muaf tutulmasının mutluluğunu yaşadıklarını, üretime devam ettiklerini kaydetti.

Yaklaşık üç ay önce diktikleri domateslerden mahsul almaya başladıklarını belirten Dalaman, "Aylarca çalışıp emek verdik. Şimdi binbir emekle yetiştirdiğimiz ürünleri toplayıp vatandaşlarımıza sunmaya başladık. Serada çalışırken koronavirüse karşı önlemleri de almayı ihmal etmiyoruz. Maske ve eldivensiz asla çalışmıyoruz. Seralarda yan yana gelmemeye özen gösteriyoruz. Ürünlerin hale taşınması sırasında da maske ve eldiven kullanıyoruz. Ürünlere asla çıplak elle dokunulmuyor." ifadelerini kullandı.