Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, hafta sonu kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla ilçede kurulan halk pazarında kadınlara karanfil dağıttı.Özkan, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde pazarda vatandaşları ziyaret etti. Kadınlara karanfil veren Özkan, Anneler Günü'nün çok önemli ve özel bir gün olduğunu söyledi.Annelerin yılda sadece bir kez değil, her günü hatırlanması, baş tacı yapılması gerektiğini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:"Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Unutmayalım ki, hepimizin arzuladığı cennet, annelerin ayakları altındadır. Kadın anadır, eştir, kardeştir. Yaşamın her anında bizleri onurlandıran, sabırla kutsal annelik görevini omuzlayan, merhametini, sevgisini ve emeğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başımızın tacı tüm hanım kardeşlerimize saygılı olalım, onlarla şiddetin değil, sevginin diliyle konuşalım."Akseki Belediyesi ekipleri daha sonra hastanede, sağlık ocağında,112 Acil Servisinde, kamu kurumlarında, çarşıda ve marketlerde kadınlara karanfil hediye etti.