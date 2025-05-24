DEMİRELLİ KASAP ET & PİLİÇ ISPARTA’DA HİZMETE AÇILDI!

Isparta halkına taptaze ve güvenilir et ürünleri sunmak için yepyeni bir adres kapılarını açtı. Demirelli Kasap Et & Piliç, İskender Mahallesi Hasan Fehmi Caddesi üzerinde, Demirköprü’ye gelmeden sağ tarafta hizmet vermeye başladı.

Kırmızı ve beyaz balon süslemeleriyle dikkat çeken şık bir açılışla Isparta halkının hizmetine giren Demirelli Kasap, et severlerin yeni gözdesi olacak. Kapıda sizi karşılayan şirin tabelası ve ferah iç mekanıyla alışveriş keyfini üst seviyeye taşıyor.



İçeri girdiğinizde taptaze ve özenle hazırlanmış et reyonu hemen gözünüze çarpıyor. Sucuk, kasap köfte, tavuk şiş, pirzola ve dana etlerinin yanı sıra çeşit çeşit marine edilmiş ürünler, yeşil biberler ve süslemelerle iştah kabartan vitrin sunumları Demirelli Kasap’ın kalitesini yansıtıyor. Ürünlerin tamamı günlük ve hijyenik koşullarda hazırlanıyor.



Demirelli Kasap sadece et ürünleriyle değil, doğadan gelen eşsiz lezzetlerle de müşterilerini buluşturuyor. Andız, keçiboynuzu, kara mürver gibi pekmezler, elma, üzüm, alıç gibi sirkeler ve karadut, kızılcık, ballı portakal gibi meyve özleriyle doğal ürün meraklılarının da uğrak noktası olmaya aday.

Ayrıca ev yapımı erişte ve tarhanada 2.5 kg alana %50 indirim fırsatı ve reçellerde 1 alana 1 bedava kampanyasıyla da alışverişinizi daha da keyifli hale getiriyor.

Adres:

İskender Mahallesi, Hasan Fehmi Caddesi, Demirköprü’ye gelmeden sağda — Isparta

Lezzetin adresi Demirelli Kasap Et & Piliç’e uğramadan sofranıza et almayın!

İletişim:

0506 514 19 33

0505 076 17 46



