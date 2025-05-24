Zarafet Yeniden Tanımlanıyor: Rose Boutique by Aycan Yeni Yerinde Açıldı!

Isparta’da modanın ve şıklığın yeni adresi Rose Boutique by Aycan, 23 Mayıs Cuma günü görkemli bir açılışla kapılarını yeni yerinde modaseverlere açtı. Gazi Kemal Mahallesi 121. Cadde No:18 adresinde hizmet vermeye başlayan butik, zarif atmosferi ve seçkin koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Açılışa özel düzenlenen etkinlikte Isparta’nın seçkin hanımları bir araya geldi. Renkli balon süslemeleri ve ikramlarla sıcak bir karşılama sunulan davette, konuklar hem mağazayı gezme hem de yeni sezon ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Kadın giyimine zarif bir dokunuş getiren Rose Boutique, her yaştan kadının kendini özel hissedeceği parçalarıyla modaya yön veriyor.

Açılışa özel sürpriz indirimler ve yepyeni modeller, alışveriş keyfini doruğa çıkarırken, mağazanın doğal ahşap detaylarla tasarlanmış iç mimarisi de büyük beğeni topladı. Modern tasarımlar, pastel tonlar ve özgün kumaş dokularıyla hazırlanan koleksiyonlar, konuklardan tam not aldı.

Aycan Hanım’ın zarafetle harmanladığı vizyonu, butik konseptiyle birleşerek Isparta’daki alışveriş deneyimine yeni bir soluk getiriyor. Rose Boutique by Aycan, sadece bir mağaza değil; stil sahibi kadınların buluşma noktası.

Siz de şıklığı ve zarafeti bir arada yaşamak istiyorsanız, yeni adresinde sizleri bekliyor:

Gazi Kemal Mahallesi, 121. Cadde No:18 – Isparta



