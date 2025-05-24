TBMM'ye sunulan yeni Karayolları Trafik Kanunu Teklifiyle trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezalar önemli ölçüde artırılıyor. İşte başlıca değişiklikler ve dikkat çekici cezalar:

Yeni Düzenlemeler ve Artan Cezalar

Tescilsiz, Hurda veya Plakasız Araç Kullanımı: Tescil belgesi olmadan, hurdaya ayrılmış veya plakasız araç kullanmanın cezası 46.000 TL'ye yükseltildi. Daha önce bu ihlaller için belirlenen cezalar sırasıyla 9.267 TL, 18.677 TL ve 15.712 TL idi.

Tescil belgesi olmadan, hurdaya ayrılmış veya plakasız araç kullanmanın cezası yükseltildi. Daha önce bu ihlaller için belirlenen cezalar sırasıyla 9.267 TL, 18.677 TL ve 15.712 TL idi. Sahte Plaka Kullanımı: Sahte plaka kullanan sürücülere 140.000 TL , bir yıl içinde tekrarında ise 280.000 TL ceza kesilecek. Bu kişiler ayrıca "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılanacak.

Sahte plaka kullanan sürücülere , bir yıl içinde tekrarında ise ceza kesilecek. Bu kişiler ayrıca "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılanacak. Alkollü ve Uyuşturucu Etkisiyle Araç Kullanımı: İlk defa alkollü araç kullanımında ceza 25.000 TL'ye çıkarıldı, tekrarında 50.000 TL , üçüncü tekrarında 150.000 TL olacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara ceza 150.000 TL'ye yükseltildi ve sürücü belgesi iptal edilecek.

Cep Telefonu Kullanımı: Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 2.167 TL'den 5.000 TL'ye çıkarıldı. Tekrar eden ihlallerde cezalar artacak ve sürücü belgesine el konulacak.

Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası çıkarıldı. Tekrar eden ihlallerde cezalar artacak ve sürücü belgesine el konulacak. Emniyet Kemeri Takmama: Emniyet kemeri takmama cezası 993 TL'den 2.500 TL'ye yükseltildi. Bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak.

Emniyet kemeri takmama cezası yükseltildi. Bir yıl içinde dört kez tekrarlanması halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulacak. Radar Tespit Cihazı Kullanımı: Radar tespit cihazı kullananlara 370.000 TL ceza uygulanacak ve cihazlara el konulacak.

Radar tespit cihazı kullananlara ceza uygulanacak ve cihazlara el konulacak. "Dur" İkazına Uymama: Polislerin "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200.000 TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri 2 ay geri alınacak.

Polislerin "dur" ikazına uymayarak kaçanlara ceza kesilecek ve sürücü belgeleri 2 ay geri alınacak. Takograf, Taksimetre ve Hız Sınırlayıcılara Müdahale: Bu cihazlara müdahale ederek yanlış veri üreten veya bu durumdaki cihazları kullananlara 75.000 TL'den başlayan cezalar uygulanacak. Taksimetre bulundurmayan taksi şoförlerine 46.000 TL ceza verilecek.

Bu cihazlara müdahale ederek yanlış veri üreten veya bu durumdaki cihazları kullananlara başlayan cezalar uygulanacak. Taksimetre bulundurmayan taksi şoförlerine ceza verilecek. Saldırgan Sürücülere Ağır Cezalar: Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180.000 TL ceza ve sürücü belgelerinin 60 gün geri alınması gibi yaptırımlar uygulanacak.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere ceza ve sürücü belgelerinin 60 gün geri alınması gibi yaptırımlar uygulanacak. Hız Sınırı İhlalleri: Yerleşim yeri içinde veya dışında hız limitlerini aşanlara 2.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar değişen cezalar kesilecek. İhlalin derecesine göre sürücü belgeleri 30 ila 90 gün süreyle geri alınacak.

Yerleşim yeri içinde veya dışında hız limitlerini aşanlara kadar değişen cezalar kesilecek. İhlalin derecesine göre sürücü belgeleri süreyle geri alınacak. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlara Yol Vermeme: Cankurtaran, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 46.000 TL ceza uygulanacak, sürücü belgeleri 30 gün geri alınacak ve araç 30 gün trafikten menedilecek.

Diğer Önemli Düzenlemeler

Trafik Zabıtası Yetkileri: Otoyollardan sorumlu birimlerdeki trafik zabıtaları, İçişleri Bakanı'nın uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek.

Otoyollardan sorumlu birimlerdeki trafik zabıtaları, İçişleri Bakanı'nın uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek. Araç Tescil Zorunluluğu: Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil zorunluluğu getirildi. Vefat eden araç sahiplerinin mirasçıları ise 90 gün içinde tescil işlemini tamamlamak zorunda olacak.

Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil zorunluluğu getirildi. Vefat eden araç sahiplerinin mirasçıları ise 90 gün içinde tescil işlemini tamamlamak zorunda olacak. Teknik Değişiklikler: Araçlarda yapılan her türlü teknik değişikliğin 30 gün içinde tescil belgesine işletilmesi zorunlu olacak. Aykırı değişiklik yapanlara ve gürültü çıkaran araç kullananlara 5.000 TL'den 16.000 TL'ye kadar ceza verilecek.

Araçlarda yapılan her türlü teknik değişikliğin 30 gün içinde tescil belgesine işletilmesi zorunlu olacak. Aykırı değişiklik yapanlara ve gürültü çıkaran araç kullananlara kadar ceza verilecek. Özel Yük Taşımacılığı: Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan yüklerin taşınması için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin alınması ve karayolu kullanım bedeli ödenmesi zorunlu olacak.

Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan yüklerin taşınması için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin alınması ve karayolu kullanım bedeli ödenmesi zorunlu olacak. Ehliyetsiz Araç Kullanımı: Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 40.000 TL , sürücü belgesi geri alındığı halde kullananlara 200.000 TL ceza uygulanacak.

Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara , sürücü belgesi geri alındığı halde kullananlara ceza uygulanacak. Şerit İzleme ve Trafiği Engelleme: Belirtilen şerit kurallarına uymayanlara, otoyollarda ters istikamette araç sürenlere ve trafiği keyfi hareketlerle engelleyenlere 90.000 TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri geri alınacak.

Belirtilen şerit kurallarına uymayanlara, otoyollarda ters istikamette araç sürenlere ve trafiği keyfi hareketlerle engelleyenlere ceza kesilecek ve sürücü belgeleri geri alınacak. Kırmızı Işık İhlali: Kırmızı ışık ihlalinin tekrarlanması durumunda cezalar kademeli olarak artacak. 6 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.

Kırmızı ışık ihlalinin tekrarlanması durumunda cezalar kademeli olarak artacak. 6 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek. Kış Lastiği Zorunluluğu: İllerin hava ve iklim şartları ile araç cinslerine göre kış lastiği kullanımı, yılın belirli döneminde zorunlu hale getirilecek.

Bu yeni düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmayı ve trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor. Sürücülerin bu değişikliklere dikkat etmeleri ve kurallara uymaları büyük önem taşıyor.