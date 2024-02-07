"Slovenyalı Tur Rehber Adayları, Eğirdir’de Türkiye’nin Zengin Kültürel Mirasını Keşfetti"Türkiye'ye gelen 35 Slovenyalı tur rehber adayı, Eğirdir'i Anadolu turu kapsamında ziyaret etti. Grup, Hızır Bey Camii ve Dündar Bey Medresesi gibi tarihi ve kültürel öneme sahip noktaları keşfederken, Eğirdir'in zengin tarihine ve mimarisine dair bilgi edinmeyi amaçladı. Bu ziyaret, katılımcılara Türkiye'nin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sundu.Tur rehber adayları, bölgenin zengin tarih ve kültür mirasıyla ünlü yerlerini keşfederken unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatlarıyla belediye personelleri, misafirlere rehberlik ederek ziyaretin daha anlamlı geçmesine katkı sağladılar. Bu etkileşimli ziyaret, kültürler arası anlayışı artırmaya ve turizmi desteklemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.