Mymoon Media ve BCG Studio'dan Ispartaspor'a Büyük Jest

Isparta merkezli medya şirketi Mymoon Media Business, BCG Studio iş birliğiyle Ispartaspor'a özel bir şarkı hazırlayarak önemli bir projeye imza attı. "Adınla Büyüdük" adlı şarkı, Ispartaspor'a duyulan sevgi ve bağlılığı ön plana çıkarırken, projenin klibinde Isparta'nın değerleri de görsel bir şölenle sunuldu.Mymoon Media'nın yapımcılığını üstlendiği klip, taraftar coşkusunu yansıtan görüntülerle dikkat çekiyor. Klibin yönetmenliğini Özcan Öztürk yaparken, kamera arkasında Furkan Yıldız ve Adem Çiftçi yer aldı. Görüntü yönetmenliğini ise Alper Turhan üstlendi.BCG Music Studios tarafından oluşturulan "Adınla Büyüdük" adlı şarkının prodüktörlüğünü Ayıp Olmaz Mı Rock Grubu Solisti Burak Öneği üstlenirken, şarkının bestesi ve seslendirmesi Gökmen Dursun tarafından gerçekleştirildi.Bu özel proje, Ispartaspor'a duyulan sevgi ve bağlılığın sanat ve müzikle buluştuğu, şehrin değerlerini ön plana çıkaran bir işbirliği olarak öne çıkıyor. "Adınla Büyüdük" şarkısı, hem Ispartaspor taraftarlarını heyecanlandırmayı hem de şehirdeki spor kültürüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.