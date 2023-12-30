: "Soner Toros Basın Parkı, Isparta Belediyesi Yenileme Çalışmalarıyla Modern Bir Görünüme Kavuşuyor"

Isparta Belediyesi tarafından Özkanlar Kavşağı altındaki Soner Toros Basın Parkı'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. İnşa edilen Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binasıyla birlikte park alanı da modern bir görünüme kavuşturuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen taş döşeme çalışmaları ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları ile Soner Toros Basın Parkı, Isparta'nın görsel güzelliklerine katkı sunacak.