SDÜ'den Kamuoyuna Zorunlu Bilgilendirme: "Öğrenci Ayrılma Sayıları Doğru Anlaşılmamıştır"

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, 26.12.2023 tarihinde bir internet haber sitesi ve sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan "Son 7 Yılda 33 Bin Öğrenci SDÜ’yü Mezun Olmadan Terk Etti" başlıklı haber/paylaşımın doğruluğunu değerlendirmek üzere bir açıklama yapmıştır. Açıklamada, paylaşıma konu olan bilgilerin kaynağının Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılan 'Gösterge Değerleri Raporu' olduğu belirtilmiştir.

Ancak, bu raporda yer alan öğrenci ayrılma sayılarının nedenlerini içermediği ve bu durumun, üniversitenin keyfi olarak öğrencilerin ilişiğini kestiği veya memnuniyetsizlik nedeniyle ayrıldığı gibi yanıltıcı bir izlenim oluşturabileceği ifade edilmiştir.

Rektörlük açıklamasında, 2015-2022 yılları arasındaki toplam 32.955 öğrencinin mezun olmadan üniversiteden ayrıldığı bilgisinin doğru olduğu ancak bu ayrılan öğrencilerin nedenlerinin belirtilmediği vurgulanmıştır. Ayrıca, öğrenci ayrılma sayısının, üniversitenin büyüklüğü ve değişen kayıt politikaları göz önüne alındığında normal olduğu belirtilmiştir.

Rektörlük, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek adına aşağıdaki başlıkları ele almıştır:

Öğrenci ayrılma işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 2014 yılında yapılan kanun değişikliği ile getirilen 'azami süre' şartına uymayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir. Başarısızlık ve azami süresini doldurduğu için kaydı silinen öğrenci sayısı 13.319’dur. Vefat, sağlık sebepleri, disiplin yaptırımları, sahte belge ile kayıt iptali gibi sebeplerle yapılan işlemler de öğrenci ayrılma sayısını etkilemektedir. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler de bu sayı içinde yer almaktadır.

Açıklamada, SDÜ'nün şeffaf bir şekilde sayısal verilerini paylaşan bir üniversite olduğu ve kurumsal başarısının mevzuata uygun bir şekilde elde edildiği vurgulanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yapılan bu açıklama, üniversitenin itibarını korumak amacıyla yapılmıştır.