Türkiye'de sokak oyunları, farklı bölgelerde ve şehirlerde farklılık gösterebilir. Ancak bazı yaygın sokak oyunları şunlardır:
- Bilye: Bilye, Türkiye'de en popüler sokak oyunlarından biridir. Birçok çocuk ve genç, bilye oynamak için toplanır. Oyuncular, belirli bir hedefi vurmak için bilyelerini birbirine karşı yarıştırırlar.
- Seksek: Seksek, Türkiye'de çok eski bir sokak oyunudur. Genellikle kaldırım taşları üzerinde oynanır. Oyuncular, bir taşın üzerine atlayarak çeşitli zorluklarla karşılaşırlar.
- Mendil kapmaca: Mendil kapmaca, genellikle kızlar tarafından oynanan bir sokak oyunudur. Oyuncular, mendil kapmak için birbirleriyle yarışırlar.
- Tekerlekli paten: Tekerlekli paten, özellikle büyük şehirlerde sokaklarda sıkça görülen bir aktivitedir. Gençler, arkadaşlarıyla birlikte paten kayarak eğlenirler.
- Langırt: Langırt, Türkiye'de sokak oyunları arasında popüler bir masa oyunudur. Oyuncular, küçük futbolcuları kontrol ederek bir topu rakip takımın kale alanına atmaya çalışırlar.
- Voleybol: Voleybol, sokakta oynanabilen bir spor dalıdır. İki takım arasında oynanır ve bir top kullanılır.
- Futbol: Türkiye'de futbol, sokaklarda en sık oynanan spor dallarından biridir. İki takım arasında oynanır ve bir top kullanılır. Sokaklarda, herhangi bir açık alan futbol oynamak için yeterlidir.
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