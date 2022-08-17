Senirkent Belediyemizin günden güne genişleyen filosuna yeni bir araç daha eklendi.İlçe halkımıza daha kapsamlı, kaliteli ve iyi hizmet sunabilmek için araç parkını genişletiyoruz. Belediyemizin öz kaynakları ile alınan traktör, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüklerimiz işlerinde kullanılacak.Belediye Başkanımız Kadir HEYBELİ, “Belediyemiz araç filosunu her geçen gün yenileyerek, Senirkent’e daha iyi ve kaliteli hizmet vermek istediklerini belirtti. İlçemize Hayırlı Olsun. dedi.Senirkent Belediyesi