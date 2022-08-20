İl Müdürlüğümüz ve Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle bu yıl ilki gerçekleştirilen Bal Hasadı etkinliği düzenlendi.Milas Millet Bahçesinde bulunan Yakaören Gönülden Kadın Kooperatifi tesislerinde düzenlenen etkinliğe, Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Müdürümüz Eyup Adıgüzel, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Uslu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile birlik üyeleri katıldı.Vali Baruş yaptığı konuşmasında "Arıcılık insanımızın geleneksel olarak yüzyıllardır uğraş haline getirdiği hem önemli bir besin hem de önemli bir ticari uğraş. Biz ilimiz tarımı açısından arıcılığı çok önemsiyoruz. Çünkü Isparta sahip olduğu doğal güzellikleri, bitki varlığı, aromatik bitkileriyle gelecekte arıcılık açısından bir marka olmaya aday. Bizler Valilik olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın vereceği desteklerle inşallah çiftçilerimize gerekli katkıları sağlayacağız. Hep birlikte gerek bal ormanlarının miktarının artırılması gerekse üretilen bal miktarının artırılması konusunda Isparta'yı en hızlı gelişen illerden biri haline getirmeye çalışacağız" dedi.İlimizin coğrafi yapısı, konumu, gerekse zengin bitki florası bakımından, ayrıca Gül ve Lavanta yetiştiriciliği yoğunluğundan dolayı, özellikle son yıllarda arıcılık ilgi görmeye başlamıştır.İlimiz merkez ve ilçelerine 2021 yılında 335 işletmemizde aktif 25.786 kovandan 320 ton bal üretimi gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından üreticilerimize toplamda 515.720 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 2022 yılı ilk yarısı için toplam 399 işletme, 34.800 aktif arılı kovan ve yaklaşık 500 ton bal üretimi olacağı öngörülmektedir.Ayrıca, İl Müdürlüğümüz tarafından arı yetiştiriciliği konusunda 550 kişiye arı yetiştiriciliği sertifikası verilmiştir.Hasat sezonunun tüm üreticilere bolluk ve bereket getirmesi temenni ediyoruz.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü