Ramazan ayında market alışverişlerini online olarak yapanların, aile bütçesinde yüzde 30'a yakın tasarruf sağladığı belirlendi. Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, Ramazan dönemindeki market alışveriş alışkanlıklarını belirlemek için, üyelerinden bir kısmı arasında anket düzenledi.Anket sonuçlarına göre, her on kişiden yedisi oruçlu olarak çıktıkları market alışverişlerinde listesindekilerden daha fazla ürün satın alıyor.Ankete katılanların yarısı bunun nedenini "Oruçluyken canım her şeyi çekiyor" diye yanıtladı. Katılımcıların yüzde 25'i "Promosyon ve indirimlerin cazibesine kapılıyorum" itirafında bulunurken, her beş kişiden biri fazladan yaptığı harcamayı, "Kendi alışverişimin dışında ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere Ramazan kolileri de alıyorum" diye gerekçelendirdi. Katılımcıların yüzde 5'lik kısmı ise Ramazan'da normal zamanlardan daha fazla misafir ağırladığı için alışverişinin arttığını belirtti.Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, Ramazan aylarında gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra ihtiyacın üzerinde alışverişin aile bütçelerini sarstığını belirtti.Marketlerin insan psikolojisi dikkate alınarak, ihtiyaçtan fazla alışverişe göre profesyonellerce dizayn edildiğine dikkati çeken Kayral, "Marketler, daha fazla para harcanması için bilinçaltına yönelik tuzaklarla doludur. Mesela süt, yumurta gibi taze ve günlük alınan ürünler genellikle en arkada yer alır. Çünkü onlar her şartta alınacaktır. O ürünler bulunana kadar müşteriye başka ürünler gösterilir. Ramazan aylarında bu tuzaklar daha da artıyor. İhtiyaç fazlası olarak alınanlar ağırlıklı olarak gıda ürünleri olduğundan, çoğunluğu zamanında tüketilmediğinden çöpe gidiyor" dedi.Kayral, Ramazan ayında market alışverişlerinde tasarruf yapmak isteyenlere şu önerilerde bulundu:: Market alışverişinden önce ihtiyaçlarınızı belirten bir liste hazırlayın. Bu liste hem alışverişinizin eksiksiz olmasını sağlayacak hem de alışverişte gereksiz ürünler almanızı engelleyecektir.: Fiziki marketlerde ne kadar uğraşsanız da liste delinebiliyor. İnternetten alışverişlerde listeye sadık kalma oranı çok daha yüksek. Değişik zamanlarda yaptığımız araştırmalarda online market alışverişinin yüzde 30 tasarruf sağladığı ortaya çıktı. Korona virüsten korunmak için fiziki marketlerin kalabalık ortamlarına girmemek gerekiyor. Sadece sağlık açısından bile alışverişi online yapmak çok önemli.İnternetten alışverişin bir artısı da market market gezmeden fiyat karşılaştırması yapabilmektir. A'dan Z'ye her ürün için fiyat karşılaştırma sitelerini kullanmak mümkün. Ayrıca, alışveriş sırasında Avantajix gibi para iadeli alışveriş sitelerini kullanmak sepetiniz daha da ucuza dolacaktır.Oruçluyken gün boyu beslenme olmadığı için sebze ve meyveleri tane ile almak doğru olacaktır. Böylece hem taze besinler tüketecek hem de besinlerin bozulmasına çözüm bulmuş olacaksınız.Alışveriş listenizi hazırladıysanız bakliyat, şeker ve yağ gibi uzun ömürlü gıdaları toptan alabilirsiniz. Toptan aldığınız ürünlerle tasarruflu bir alışveriş yapmış olacaksınız.