PTT İŞ YERLERİNİN ENERJİ KAYNAĞI EKVATOR ENERJİ



T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (“PTT”) ‘nin Türkiye genelindeki tüm iş yerlerinin elektrik enerjisini tedarik hizmeti alımı için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesine çıktı. İhaleyi ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan Ekvator Perakende Enerji Ticaret Anonim Şirketi kazandı.



T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, 1840 yılından bu yana halkımıza haberleşme, iletişim, lojistik ve bankacılık hizmetleri sağlayan Türkiye’nin köklü kuruluşlarının başında yer almaktadır. Türkiye’nin her il ve ilçesinde faaliyet gösteren PTT’nin 3.000 aşkın iş yerinin elektrik enerjisi ihtiyacının serbest piyasadan ihale yolu ile satın alınması işi konulu ihalesinde Türkiye’nin önde gelen perakende elektrik şirketleri yarıştı. İhale sonucunda 20 ay süresince PTT’nin Türkiye genelindeki tüm iş yerleri elektrik enerjisi hizmetini ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan Ekvator Perakende Enerji Ticaret Anonim Şirketi’nden alacaktır.



Kamuoyuna saygıyla sunulur.