HAYIRLI OLSUN EĞİRDİR!..EĞİRDİR’DE YÜKSEK ÖĞRETİMDE BİNA SORUNU ÇÖZÜLDÜ.İlçemizde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile Eğirdir Turizm Fakültesi zor imkanlarla aynı binada hizmet veriyordu. Bunların dışında ISÜBU Eğirdir Meslek Yüksek Okulumuz ise Yazla Mahallesinde bulunuyor. Yer konusunda sıkıntı yaşayan Turizm Fakültesi binası için uzun süredir çalışmalar yürüten Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK amacına yine ulaşarak Eğirdir’in geleceğine yön vermeye devam ediyor.TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç geçtiğimiz günlerde Eğirdir ziyaretinde müjdeyi vererek Eğirdir Endüstri Meslek Lisesi binasının ISUBÜ’ye devrinin yapılacağını buranın Turizm Fakültesi kampüsü olacağını duyurmuştu.Geçtiğimiz yıl Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek bir araya gelmiş İlçemizde bulunan yüksek öğretim okullarında okuyan öğrencilerimizin barınmaları için mevcut olan yurt binasına ilaveten yeni olarak yapılması planlanan 600 yatak kapasiteli yurt binası için kullanılacak arsa tahsisi Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün imzası ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılmıştı. 600 yataklı öğrenci yurdunun 2021 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanması bekleniyor.Bütün bu gelişmelerden sonra ISUBÜ’ye devri yapılacak olan Turizm Fakültesi yerleşkesi ile öğrenci yurdu yapımından sonra Eğirdir’de mevcut üniversite öğrenci sayımıza en az bin öğrenci daha eklenecek. Önümüzdeki günlerde tahsis edilen binayı Milli Eğitim Müdürlüğü boşaltarak Turizm Fakültesi yeni yerine taşınacak.Önümüzdeki süreçte İlçemizde Yüksek Öğretim Kurumlarının öğrenci ve öğretim görevlisi sayıları artışa geçecek. Bu eğitim kurumlarımızla birlikte ilçemiz halkına, kültürüne, turizmine, eğitimine ve ekonomisine büyük katkılar sağlayarak eğitim kalitesinin yükselmesi hedefleniyor.İlçemizde bulunan 4 yıllık okulumuz SDÜ'ye bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu dört bölümde öğrenci almakta % 96 doluluk oranı ile faaliyet göstermektedir. Şu anda Turizm Fakültesi ile birlikte iki okul olarak bir binayı kullanan okulumuzda 1350 kişi eğitim görmektedir. Eğirdir belediye Başkanı Veli Gök’ün çabaları ile Turizm Fakültesine bir okul tahsisi sağlanmış olup turizm fakültesinin kısa zaman içerisinde yeni yerine taşınması öngörülmektedir. Bu takdirde iki okul da yeni bölümler açma ve genişleme imkanına sahip olacaktır. Yapılan bu hamlelerle Eğirdir’de mevcut öğrenci sayımız 2 katına çıkacaktır. Özellikle yapımı planlanan 600 kişilik yurt ile birlikte hem öğrencilerin Eğirdir'i talep edişlerinde, hem de Eğirdir'de kalış sürelerinde artışın olacağı muhakkaktır.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, hem ilçemize kazandırılacak 600 yataklı öğrenci yurdu için, hem de Turizm Fakültesi binası tahsisi için desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a, Sayın Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’na, Sayın Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz’e, Sayın Kaymakam Adem Çelik’e, Sayın ISÜBU Rektörü İbrahim Diler’e, Sayın İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’a, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu’na ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz, dedi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)