Misafir Belediye Başkanlarından Isparta'ya Tam Not

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Isparta’da Deneyim Paylaşımı Yaptı: "Birçok Projeyi Kendi Şehirlerimizde Uygulayacağız"

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Toplantısı, Isparta’da gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya katılan misafir belediye başkanları, Isparta’da gerçekleştirilen projelere hayran kaldıklarını dile getirdi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Şehir dönüşmüş, yepyeni bir kimliğe doğru evrilmiş. Şükrü Başdeğirmen’in başarılı çalışmalarını yerinde gördük ve tebrik ediyoruz” dedi.

Misafir Belediye Başkanlarından Tam Not

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Isparta’da yapılan hizmetleri inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, birçok projeyi örnek aldıklarını ve kendi şehirlerinde uygulayacaklarını ifade ettiler. Başkan Dinçer, “Şükrü Başkan Isparta için bir değer. Hizmet nasıl yapılır, çok güzel bir şekilde göstermiş” dedi.

Şampiyon Projeler Beğeni Topladı

Cam Seyir Teras gibi örnek projeleri yerinde inceleyen heyet, Isparta’nın şehre kazandırdığı yatırımları övgüyle karşıladı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Isparta’ya hayran kaldık. Şükrü Başkana teşekkür ederiz. Birçok projeyi örnek aldık ve kendi şehirlerimizde uygulayacağız” diye konuştu.

Toplantı, belediyelerin iş birliklerinin daha da güçlenmesine vesile olurken, Isparta’nın şehir yapısındaki dönüşüm ve gelişim katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.