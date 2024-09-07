Enes Gündaşlı'nın Anısına Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonası Isparta’da Başladı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ispartalı minik sporcu Enes Gündaşlı’nın anısına düzenlenen “Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonası”, Isparta’nın ev sahipliğinde yoğun katılımla başladı. Şampiyonanın ilk gününde, Isparta Valisi Aydın Baruş, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, Karate Federasyonu Isparta İl Temsilcisi Kadir Karakaş ve Gündaşlı’nın ailesi yer aldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 700 genç karatecinin kıyasıya mücadele ettiği bu anlamlı turnuva, genç sporcunun anısını yaşatmak amacıyla düzenlendi. Açılış seremonisinde Enes Gündaşlı’nın ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Turnuvanın ilk gününde yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular, ödüllerini Isparta Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol üyelerinden aldı. 7 Eylül’e kadar devam edecek şampiyona, genç sporcular için büyük bir fırsat sunarken, başarılı sporcuların Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmesi bekleniyor.