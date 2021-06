EĞİRDİR PINAR PAZARI

Isparta Eğirdir ilçesi, Bağlar Mahallesi'nde geleneksel olarak kurulan bir pazardır. Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237- 1246) tarafından yaptırılan kervansaray ile süreç içinde kalıcı yerleşim alanına dönüştüğü anlaşılan "Pınar Pazarı" yüzlerce yıllık hasat bayramı geleneğinin devamıdır. Her yıl Temmuz ayının sonlarında başlar ve 10 ile 14 hafta kadar devam eder. Pınar pazarının son haftası Cumartesi günü "Kadınlar Pınarıdır. O yıl evlenecek olan kızların görülmesi ve nişanlı kızların damat ailesi tarafından giydirilme törenini içerir.Nişanlı kıza ilk düğün hediyesi olan halı, söğüt ağacı gölgesine erkek evi tarafından serilir ve dünürler davet edilir. Gelin kayınvalidenin başındaki yazmayı yenisi ile değiştirir, elini öper ve altına minder verir. Kız evinin hazırlamış olduğu yöreye özgü yemekler (bütün et, balık dolması, su böreği)hep birlikte yenir. Kalabalık kadın topluluğu nişanlı kızın etrafını tamamen kuşatır. Maniler söylenerek gelin kızın kıyafetleri çıkartılır ve kayınvalidesinin yeni aldığı kıyafetler giydirilir. Altın ağırlıklı olmak üzere takılar takılır, paralar serpilir. Bekâr genç kızlar ise on, on beş kişilik gruplar halinde gezintiye çıkarlar. Bekâr erkekler çalılar arasında gizlenerek kız beğenir. Evli erkekler asla gelmezler. Beğenilen genç kızın sofrasına helva gönderilerek kıza talip olunduğu anlamına gelir. 1990 lı yılların sonuna kadar devam eden gelenek terkedilmiştir.