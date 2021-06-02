GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Başkan Başdeğirmen, Ispartalı futbolcu Yusuf Eroğan’ı ağırladı

Başkan Başdeğirmen, Ispartalı futbolcu Yusuf Eroğan’ı ağırladı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
Başkan Başdeğirmen, Ispartalı
futbolcu Yusuf Eroğan’ı ağırladı
 
Süper Lig Temsilcisi Kasımpaşa forması giyen Ispartalı futbolcu Yusuf Erdoğan, spora büyük destek veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette milli futbolcu Yusuf Erdoğan'a, babası Dursun Erdoğan da eşlik etti. Daha önce Trabzonspor, Bursaspor takımlarının formasını giyen Erdoğan, Isparta 32 Spor'un 2. Lige çıkması sonrası büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.
Ziyarette takımının formasını hediye eden Yusuf Erdoğan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, gerek kulüplere verdiği destekten gerekse spor tesisleri yapılması noktasında teşekkür etti. Erdoğan, Başkan Başdeğirmen’in Isparta 32 Spor’a verdiği destekleri yakından takip ettiğini belirterek, “6-7 yıldır Ispartaspor’un içerisindeyim. Bu dönem ki kadar maddi ve manevi destek olarak ilk dönem diyebilirim. Atakan başkan ile birlikte takımı bir üst lige çıkardılar. Spor anlamında da şehrimize çok güzel hizmetler yapılıyor. Takıma çok güzel bir otobüs verilmiş, teşekkür ederiz. Tesisleşme anlamında çok güzel işler yapılıyor” dedi.
Isparta gibi bir coğrafyada 2.lig, süper ligde oynayan bir takımının olması gerektiğine inandığını dile getiren futbolcu Yusuf Erdoğan, “Hem coğrafya olarak güzel bir yerdeyiz, hem şehrimiz çok güzel. Isparta ikinci ligi hak eden bir takımdı. Bu sene sizin de desteklerinizle güzel bir sezon oldu” görüşlerinde bulundu.
Gurup şampiyonu olarak çıkmanın yanı sıra play-off la 2.lige yükselmenin hazzının daha da farklı olduğunu belirten Erdoğan, “Bu sezon güzel bir sezon oldu. Kalbimiz buradaydı. Muhteşem bir sezon oldu, herkesin emeğine sağlık, iyi ki varsınız. İnşallah 2.ligde de gelecek sezon birinci ligin planlamasını yaparız. Kocaelispor’un, Altay’ın yaptığını Ispartaspor neden yapmasın. İnşallah hep birlikte Ispartaspor’u süper ligde görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Saha içerisinde oynamak ile seyretmenin kendileri açısından çok daha farklı olduğunu ve Ispartaspor maçlarını seyrettiği anları anlatan Erdoğan, “Kendi takımınızın maçını izlerken çok daha farklı oluyor. Sahanın içerisinde olduğunuzda o adrenalinle, nabızla zaten maçı değiştirme kontrolü sizde olduğu için daha rahat oynayabiliyorsunuz. Ancak saha dışında olmak, çaresiz kalmak çok kötü bir şey. Maçı izlemek daha stresli” ifadelerinde bulundu.
Isparta’nın medarı iftarı Yusuf Erdoğan’ı ve babası Dursun Erdoğan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, en önemli gündemlerden birisinin Isparta 32 Sporun başarısı olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “İki yıl içerisinde BAL’dan, 3.Lige oradan da 2.lige çıkması şehrimizde bir sevinç kaynağı oldu. Bu kolay bir şey değildi, iki yıl içerisinde üç kademe çıkarabilmek ve profesyonel ligde söz sahibi olabilmek. Bunu bizlere yaşatan yöneticilerimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Ispartaspor takım kadrosunun kurulurken, Yusuf Erdoğan’ın da bazı futbolculara yönelik öneri, destek ve referanslarının olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Ekibimizi kurduk, bu anlamda da Yusuf kardeşimize teşekkür ediyorum. Yusuf Erdoğan Türkiye’nin tanıdığı bir futbolcu, çok daha iyi yerlere geleceği inancındayım. Trabzonspor, Bursaspor şimdi de Kasımpaşa’da, hepsi süper lig takımlarında oynadı. Tabi ki o takımların maçlarını televizyondan izlerken Ispartalı Yusuf’un oynadığını görmek bizi daha da heyecanlandırıyor. Yusuf’un olduğu bir maçı izliyoruz. Ispartalı olarak bizim ismimizi duyuran bir kardeşimiz. Yusuf Isparta’mızı ziyarete geldi, futbolcularımızı tebrik etmeye geldi. Takımı ilk haber sitelerinden tebrik eden isimlerden birisi oldu. Isparta’yla var olan, Isparta’yı hiçbir zaman unutmayan, Ispartaspor’un çok daha ilerilere gidebilmesi için gönülden mücadele veren bir kardeşimiz. Böyle kardeşlerimizin bizleri temsil etmesi, bizler için onur kaynağı. Çok daha iyi yerlerde olması, iyi sezon geçirmesi bizleri mutlu ediyor. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
Yusuf Erdoğan’ın, Ispartaspor’a önerilerinin devam edeceğine inandığını belirten Başkan Başdeğirmen, göreve geldiğinde Ispartaspor’un BAL’da olduğunu ikinci görev yılında takımın 2.ligde olduğunu kaydetti. Başdeğirmen, “İnşallah bu güzelliği bizde hizmet yıllarımızı çoğaltırken, amacımız Ispartaspor’umuzu da bu şekilde yukarı taşımaktır. Burada sizlerin de desteğinize ihtiyacımız var, bu desteği vereceğinizi biliyorum. İnşallah muvaffak olalım. Sizler şehrimizin ismini daha üst planlara çekin, hem de biz 2.ligden birinci lige çıkmak için çalışmalarımızı devam ettirelim. Ziyaretiniz ve Ispartaspor’umuza vermiş olduğunuz destekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Yusuf Erdoğan, kendisi de Ispartalı olan futbolcu Mustafa Doğan ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Başdeğirmen, Ispartalı futbolcular Yusuf Erdoğan, Mustafa Doğan ve Hasan Ali Kaldırım’ı aileleriyle birlikte şehirde bir arada ağırlamak istediklerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, gül hasat dönemi olduğunu futbolcuları gül bahçelerinde gül toplamaya, Ispartalılarla bir araya gelerek imza günü düzenlemeye davet etti.
 
01-06-2021-futbolcu-yusuf-erdogan-baskan-ziyareti-201-06-2021-futbolcu-yusuf-erdogan-baskan-ziyareti-1
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ITSO BAŞKANI MUSTAFA TUTAR: NEFES KREDİSİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
ISPARTA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDU
ISPARTA HABER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ
Isparta'da normalleşme sürecine ilişkin yeni kararlar
YARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARI
Normalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladı
ISPARTA HALK ET HİZMETE AÇILDI
Kısıtlamalar esnetiliyor şartlı açılış ve maske sürprizi
Isparta, Burdur için meteorolojik uyarı! Kuvvetli geliyor...
Isparta'nın eşsiz aromasıyla yayla çileği
Isparta'da simit zamlandı işte simidin yeni fiyatı
​Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında son durum
TÜBİTAK, Isparta’da 4 ‘Bilim ve Toplum’ projesine destek verdi
Dış Dünyaya Açılan Pencereniz Windoline Kalecampen Isparta Üretici Bayi
​Gülün başkenti Isparta’da meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor
HERKES 1 HAZİRAN'I BEKLİYOR! PEKİ NE OLACAK?
ISPARTA'DA O HASTANİN YIKIMI BAŞLADI
Isparta İMO'dan Ücretli Otopark Uygulaması hakkında açıklama
ISPARTA'NIN OTO EKSPERTİZ NOKTASI PİLOT GARAGE'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
ISPARTA'DA ŞAMPİYONLUK ÇOŞKUSU
ISPARTA 32 SPOR 2. LİGE YÜKSELDİ...!
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
TCDD'den Isparta ve Burdur için önemli duyuru
ISPARTA'DA TÜM MASKE ÇEŞİTLERİ VİA MARKET'TE
Her bütçeye uygun konteyner ve prefabrik evler için Davraz Prefabrik
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
isparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiisparta-marka-patent-tesciliisparta-marka-tescilisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerisparta-marka-tescilısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA HALK ET HİZMETE AÇILDIISPARTA HALK ET HİZMETE AÇILDI31 Mayıs 2021
ISPARTA'DA O HASTANİN YIKIMI BAŞLADI ISPARTA'DA O HASTANİN YIKIMI BAŞLADI26 Mayıs 2021
Isparta, Burdur için meteorolojik uyarı! Kuvvetli geliyor...Isparta, Burdur için meteorolojik uyarı! Kuvvetli geliyor...31 Mayıs 2021
YARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARIYARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARI31 Mayıs 2021
Isparta'da simit zamlandı işte simidin yeni fiyatıIsparta'da simit zamlandı işte simidin yeni fiyatı28 Mayıs 2021
HERKES 1 HAZİRAN'I BEKLİYOR! PEKİ NE OLACAK?HERKES 1 HAZİRAN'I BEKLİYOR! PEKİ NE OLACAK?26 Mayıs 2021
Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı 28 Mayıs 2021
​Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında son durum​Isparta İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında son durum28 Mayıs 2021
Isparta İMO'dan Ücretli Otopark Uygulaması hakkında açıklamaIsparta İMO'dan Ücretli Otopark Uygulaması hakkında açıklama26 Mayıs 2021
​Gülün başkenti Isparta’da meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor​Gülün başkenti Isparta’da meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor27 Mayıs 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu28 Mayıs 2021
ISPARTA HALK ET AÇILIYORISPARTA HALK ET AÇILIYOR31 Mayıs 2021
Kısıtlamalar esnetiliyor şartlı açılış ve maske sürpriziKısıtlamalar esnetiliyor şartlı açılış ve maske sürprizi31 Mayıs 2021
Minyatürlerle Isparta'da Çeyiz Serme GeleneğiMinyatürlerle Isparta'da Çeyiz Serme Geleneği28 Mayıs 2021
TÜBİTAK, Isparta’da 4 ‘Bilim ve Toplum’ projesine destek verdi TÜBİTAK, Isparta’da 4 ‘Bilim ve Toplum’ projesine destek verdi 27 Mayıs 2021
​Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ATSO’yu ziyaret etti​Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ATSO’yu ziyaret etti28 Mayıs 2021
Isparta'nın eşsiz aromasıyla yayla çileğiIsparta'nın eşsiz aromasıyla yayla çileği30 Mayıs 2021
Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda Çalışmalar Devam EdiyorIsparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda Çalışmalar Devam Ediyor27 Mayıs 2021
Normalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladıNormalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladı31 Mayıs 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu'dan Şehit Ailesine ZiyaretIsparta Valisi Seymenoğlu'dan Şehit Ailesine Ziyaret27 Mayıs 2021