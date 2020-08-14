Mesleki İş Birliği Protokol Yürütme Kurulu Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce yaptırılan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.Toplantıya, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Okul Müdürü Osman Topdal, Borsamız Genel Sekreteri Ali Koyak ve ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir katıldı.Yapılan toplantı sonrası, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Kimya Teknolojisi bölümü tarafından üretimi yapılan dezenfektan çalışmaları incelendi.Isparta Ticaret Borsasi