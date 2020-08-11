ISPARTAMIZA YENİ İTFAİYE İSTASYONU...

ISPARTA IŞIKKENT İTFAİYE İSTAYONU HİZMETE BAŞLADI...

60 PERSONELLE HİZMET

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta Işıkkent, Batıkent, Binbirevler ve Hızırbey Mahallelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara daha hızlı müdahale amacıyla Işıkkent Mahallesine İtfaiye Müdürlüğü Gurup Amirliği kurulduğunu ve hizmete başladığını söyledi.Işıkkent Mahallesi İtfaiye Gurup Amirliğinin hizmete girmesiyle dolayısıyla merkezde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’da 60 itfaiye personeliyle hizmet verildiğini kaydetti...