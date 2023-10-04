

Mehmet Amca, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş'ın babası ve Oluşum Gazetesi Sahibi Mehmet Baş, uzun bir süre devam eden tedavi sürecinin ardından SDÜ Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mehmet Baş, Aydoğmuş köyünde yapılan kalabalık bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş'ın babası, Oluşum Gazetesi'nin sahibi Mehmet Baş (64), uzun bir süre hastanede tedavi gördüğü SDÜ Hastanesi'nde maalesef hayatını kaybetti. Mehmet Baş, daha önce geçirdiği bypass ameliyatının ardından yeniden sağlık sorunları yaşamış ve yaklaşık üç hafta önce SDÜ Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp, akciğer ve böbrek sorunları nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ancak, tüm doktor çabalarına rağmen Mehmet Baş, geçtiğimiz akşam saatlerinde kaybedildi.

Mehmet Amca'nın vefatı, Isparta'da büyük bir üzüntü yarattı. Aynı zamanda "banker" olarak da bilinen Mehmet Baş, Aydoğmuş köyünde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Baş'ın cenazesi SDÜ Hastanesi morgundan alınarak cenaze aracıyla Aydoğmuş Köyü'ne götürüldü. Cenaze, köy camisinde kılınan öğle namazının ardından defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.

Cenaze törenine Vali Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, MHP İl Başkanı Önder Topçu, Saadet Partisi İl Başkanı Yaşar Gürtoklu, Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, STK Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, bürokratlar, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde, babasını kaybetmenin acısını derinden yaşayan Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, taziyeleri kabul ederken, dualar eşliğinde Mehmet Baş'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.