Başkan Tural, Isparta Mobilya Esnafıyla Buluştu

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, esnafla buluşma toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Tural, son olarak Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren mobilya esnafıyla kahvaltılı bir buluşma toplantısında bir araya geldi.Birlik Başkanı Ahmet Tural, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası yönetimi tarafından düzenlenen Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren MDS Mobilya'daki buluşma toplantısına Birlik Başkanvekili İsmail Uygun ve oda başkanlarıyla birlikte katıldı. Bu toplantıda, esnaf Bağ-Kur prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne indirilmesi, kalifiye eleman sorunu, yüksek sigorta prim ödemeleri, dükkan kira fiyatlarına sınırlama getirilmesi, yeni işyeri alanlarının açılması gibi konularda taleplerini dile getirdiler.Başkan Tural, bu tür toplantıların amacının esnafın taleplerini dinlemek, dayanışmayı artırmak ve sorunlara çözüm bulmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde esnafın taleplerini içeren bir dosyayı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e sunduğunu ve bu talepleri Ankara'da ilgili mercilere ilettiklerini belirtti.Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi, yüksek dükkan kira artışları gibi konuların esnafın gündeminde olduğunu ifade eden Başkan Tural, birleşmenin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Mobilya esnafının büyük alanlara ihtiyacı olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.Kalifiye eleman sorununun çözümü için de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Mesleki Eğitim Merkezlerine verdiği destekle ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını söyledi.Toplantı, esnafın talepleri ve Başkan Tural'ın açıklamalarıyla son buldu.