ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - Basın Bülteni

Tarih: 29.09.2023

KAÇAKÇILIK VE TARİHİ ESER TİCARETİNE KARŞI BAŞARILI OPERASYON

Kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 29.09.2023 tarihinde başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonuçları şu şekildedir:

Araç araması sırasında aşağıdaki öğe ele geçirildi:

El konulan yasa dışı ürünlerle ilgili olarak, 2863 Sayılı Kanun kapsamında (2) şüpheli şahsa karşı yasal işlem başlatılmıştır.Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, Isparta halkının güvenliğini ve huzurunu sağlama taahhüdümüzün bir gereği olarak, sahada güçlü bir varlık sergilemeye devam ediyoruz. Günün saatinde sokaklarda, kontrol noktalarında, eğlence mekanları ve çevrelerinde, eğitim kurumlarının yakınlarında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Değerli vatandaşlarımıza, 112 Acil Çağrı Merkezi ve 0.505.318 32 44 numaralı WhatsApp ve BIP tabanlı iletişim kanallarımıza gösterdikleri ilgi ve katılımları için teşekkür ederiz. Lütfen ilettiğiniz her türlü talep ve bilginin bizim için büyük önem taşıdığını ve titizlikle takip edileceğini bilin.Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, toplumun huzur ve güvenliğine hizmet etmeye devam ediyor ve Isparta'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve refahının en üst önceliğimiz olduğunu belirtmek istiyoruz.