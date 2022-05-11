Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Sorkuncak Köyünde İncelemelerde BulunduKaymakam Adem Çelik Sorkuncak Köyünde geçtiğimiz yıllarda dikimi gerçekleştirilen 124 dekarlık lavanta bahçelerinde incelemelerde bulundu.İnceleme sırasında Kaymakam Çelik’e, Sorkuncak Köyü Muhtarı ve Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği Personelleri eşlik etti.Eğirdir’de yeni turizm merkezleri oluşturma çalışmaları kapsamında Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir ilçemiz başta olmak üzere Isparta ili ve Bölgemiz için alternatif turizm anlamında önemli katkılar sağlayacak olan Sorkuncak Köyünde dikimi gerçekleştirilen Lavanta Bahçelerinde incelemelerde bulundu.Daha sonra bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Sorkuncak Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliğinin yapılacağı alanda inceleme yapan Kaymakam Çelik, organizasyonun detayları hakkında Muhtar Muhammet Ali Ertürk’ten bilgi aldı.Köy içinde gezerek vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Çelik daha sonra düğün salonu önündeki kilit parke döşeme çalışmaları hakkında bilgi aldı.Muhtarlık tarafından temin edilen kilit parke taşları, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından düğün salonu meydanına döşeniyor.Aynı zamanda Isparta İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sorkuncak Köyündeki arazi yollarındaki düzenleme çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik görevli personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir köylerinde alternatif ürün çeşidi olarak 2016 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkalığınca yürütülen proje kapsamında ilk defa Sorkuncak Köyünde toprakla buluşturulan ilaç ve gıda sanayisinin en değerli bitkisi olan safran bahçesini de ziyaret etti.Safran Bahçesinde çalışan Safran yetiştiricisi İbrahim Eroğlu ve eşine kolaylıklar dileyerek bir süre sohbet eden Kaymakam Çelik, Safran bitkisinin yetiştiriciliği biraz zahmetli olsa da ekonomik getirisinin yüksek bir ürün olduğu belirterek “Eğirdir iklim ve toprak yapısına uygunluğunu kanıtlayan Safran bitkisi, ortalama 3 ile 5 kardeşleme ile çoğalırken yetiştiricimiz burada 7-8 kardeşleme sayısına ulaşarak bu yıl kendi tohumlarını yetiştiriyor ve satıyor. İlçe ekonomisi için önemli bir sayfa açarak yeni bir alternatif tarım ürününün Eğirdir’e kazandırılmıştır.” Dedi.