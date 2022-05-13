Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen “Limnolojik Etüt ve Avlanılabilir Stok Tespiti Eğitimi” bugün başladı. SAREM tesislerinde ve arazide gerçekleştirilecek 5 günlük eğitime 28 farklı ilden 39 katılımcı katıldı.Eğitimin dördüncü günü Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök kursiyerlere bir araya gelerek sohbet etti. Eğirdir’in tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı yapıldı.Eğirdir Belediyesinin Elektrikli Teknesi ve SAREM tekneleri ile gölde limnolojik etüd amaçlı çalışma yapıldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK misafirlerle yakından ilgilenerek Eğirdir ile ilgili bilgiler verdi. Katılımcılar Başkan Veli GÖK’ün samimiyetine ve misafirperverliğine hayran kalarak teşekkür ettiler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)