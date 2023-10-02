Isparta Sözlüğü Isparta Yerel Halk Ağzı Örnekleri

Isparta ve yöre halkının kullandığı bazı özel kelimeler ve okunuşları aşağıda verilmiştir:
- Mükemmel: Acar
- Az Miktarda: Açcık
- Patlıcan: Badılcan
- Baklava: Baklı
- Bugün: Böğün
- Tava: Dığan
- Domates: Domatıiz
- Kenara Gel: Öteye Get
- Bir Avuç: Bir Apaz
- Gatıvecesen Gatıve: Katmak İstiyorsan Katıver
- Omaya Gomaya Erme Emi: Bilinmeyen bir kelime veya ifade
- Seyirtmek: Koşa Koşa Hızlı Gelmek
- Ganare: Bilinmeyen bir kelime veya ifade
- Töbossun: Yemin Etmek
- Emeneşgen: Bilinmeyen bir kelime veya ifade
- Patla da Belin: Tuvalette Gidene Söylenen Söz.
- Eyatlı: Hafifçe - Basitçe
- Hadi Gali: Çabuk- Hızlı Olmak
- Viri: Hayret Etmek
- Horda veya Şorda: Şurada - Orada
- Cızık: Çizik
- Sikota Bacak: Yamuk Bacaklı
- Irlamak: Kıpırdatmak
Bu kelimeler ve ifadeler, Isparta ve çevresindeki geleneksel konuşma diline özgüdür ve genellikle bu bölgede yaşayan insanlar arasında kullanılır.