Isparta Sözlüğü Isparta Yerel Halk Ağzı Örnekleri

Isparta ve yöre halkının kullandığı bazı özel kelimeler ve okunuşları aşağıda verilmiştir:

Mükemmel: Acar

Acar Az Miktarda: Açcık

Açcık Patlıcan: Badılcan

Badılcan Baklava: Baklı

Baklı Bugün: Böğün

Böğün Tava: Dığan

Dığan Domates: Domatıiz

Domatıiz Kenara Gel: Öteye Get

Öteye Get Bir Avuç: Bir Apaz

Bir Apaz Gatıvecesen Gatıve: Katmak İstiyorsan Katıver

Katmak İstiyorsan Katıver Omaya Gomaya Erme Emi: Bilinmeyen bir kelime veya ifade

Bilinmeyen bir kelime veya ifade Seyirtmek: Koşa Koşa Hızlı Gelmek

Koşa Koşa Hızlı Gelmek Ganare: Bilinmeyen bir kelime veya ifade

Bilinmeyen bir kelime veya ifade Töbossun: Yemin Etmek

Yemin Etmek Emeneşgen: Bilinmeyen bir kelime veya ifade

Bilinmeyen bir kelime veya ifade Patla da Belin: Tuvalette Gidene Söylenen Söz.

Tuvalette Gidene Söylenen Söz. Eyatlı: Hafifçe - Basitçe

Hafifçe - Basitçe Hadi Gali: Çabuk- Hızlı Olmak

Çabuk- Hızlı Olmak Viri: Hayret Etmek

Hayret Etmek Horda veya Şorda: Şurada - Orada

Şurada - Orada Cızık: Çizik

Çizik Sikota Bacak: Yamuk Bacaklı

Yamuk Bacaklı Irlamak: Kıpırdatmak

Bu kelimeler ve ifadeler, Isparta ve çevresindeki geleneksel konuşma diline özgüdür ve genellikle bu bölgede yaşayan insanlar arasında kullanılır.