Jüpiter gezegeni, bir yıldız olmak için gerekli olan nükleer füzyonu başlatmak için yeterli kütleye sahip değildir. Bir yıldız olmak için, yaklaşık 80 kat Dünya kütlesine sahip olmak gerekir. Jüpiter'in kütlesi ise yaklaşık 318 Dünya kütlesi kadardır, yani bir yıldız olmak için gerekli kütleden oldukça uzaktır.

Ancak, Jüpiter benzeri gezegenlerin etrafında dönen uyduları arasında buzlu uydular da bulunmaktadır. Bu buzlu uyduların altında, sıvı suyun var olabileceği okyanuslar olduğu düşünülmektedir. Bu okyanuslar, hayatın var olması için gerekli olan koşulları sağlayabilecekleri için, gelecekteki astrobiyolojik çalışmalar açısından önemli bir keşif olabilirler.