ITSO Girişimcilere Öncülük Ediyor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Proje ve Ar-Ge Destekleme Ofisi, Genç Girişimciler Akademisi ve Kadın Girişimcileri Destekleme Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. ITSO Başkanı Metin Çelik, bu ofislerin Isparta'nın ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını, aynı zamanda yeni başarı hikayelerine ev sahipliği yapacağını belirtti.

Başkan Çelik, yaptığı açılış konuşmasında genç ve kadın girişimcilerin iş hayatındaki rolünü vurgulayarak, ITSO'nun bu alandaki projelerini hayata geçirmenin mutluluğunu paylaştı. Genç Girişimciler Akademisi'nin gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Aynı zamanda Kadın Girişimcileri Destekleme Ofisi'nin kadın girişimcilere danışmanlık hizmeti vererek iş dünyasında daha etkin olmalarına katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Çelik, Proje ve Ar-Ge Destekleme Ofisi'nin ise üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Bu ofisin, üyelerin KOSGEB, BAKA, TÜBİTAK gibi kurumların hibe destek programlarından yararlanmalarını kolaylaştıracağını ifade etti. Başkan Çelik, ofisin Isparta'nın ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayarak yeni girişimcileri ve başarı hikayelerini ortaya çıkaracağına inandığını ifade etti.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi de Isparta'daki girişimcilik faaliyetlerinin arttığını ve bu ofislerin uzun süredir devam eden emeklerin bir sonucu olduğunu belirtti. Isparta Girişimcilik Buluşması etkinliğinin ardından ofislerin açılışı gerçekleştirildi. Davetliler ofisi gezme ve faaliyet alanları hakkında bilgi alma fırsatı buldu.