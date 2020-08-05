Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, sürekli işçi statüsündeki 15 kişi görevlerine başladı.ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı ve Genel Sekreter Sefer Kutlu işçilerle tanışma toplantısı düzenledi. İşçilerle tek tek tanışan Rektör Yardımcısı Bayrakçı ve Genel Sekreter Kutlu, işçilere, “ISUBÜ ailesine hoş geldiniz. Üniversitemiz ve siz işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İşinizi severek, aşkla yapın. Biz bir aileyiz. Sizden çalışma performansı bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dediler.Tanışma toplantısına, Rektör Yardımcı Bayrakçı, Genel Sekreter Kutlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve ilgili Daire Başkanları katıldı.Kaynak: ISUBÜ