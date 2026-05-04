KOSGEB’ten Girişimcilere Yeni Destek Çağrısı

Girişimcilere yönelik önemli bir destek programı için başvuru süreci başladı. KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı kapsamında 2026 yılı 2. dönem başvuruları alınmaya başlandı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre başvurular, 20 Nisan – 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Program, son 3 yıl içinde işletmesini kurmuş ve işini büyütmek isteyen girişimcilere önemli finansman imkânı sunuyor.

2 Milyon TL’ye Kadar Destek

“KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor” mottosuyla yürütülen program kapsamında girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak. Ayrıca kadın ve genç girişimciler için 1 milyon TL’ye kadar işletme sermayesi desteği verilecek. Kredi finansman maliyetinin yüzde 50’si ise KOSGEB tarafından karşılanacak.

Binlerce Projeye Milyarlarca Liralık Katkı

Programın bugüne kadar girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. 2024 yılından bu yana ülke genelinde 3 bin 899 projeye toplam 5,6 milyar TL destek kararı alınırken, 1.842 projeye 1,8 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Hangi Giderler Destekleniyor?

İş geliştirme desteği kapsamında;

  • Makine ve teçhizat
  • Yazılım ve kalıp giderleri
  • Hizmet alımları (eğitim, danışmanlık, test ve analiz)
  • Personel giderleri

gibi birçok kalem destek kapsamına alındı.

Destekler:

  • 1,5 milyon TL’ye kadar
  • %80 oranında
  • geri ödemeli olarak sağlanacak.

Kadın, genç, engelli, gazi veya şehit yakını girişimciler için destek üst limiti 150 bin TL artırılacak.

Öncelikli Sektörler Açıklandı

Program kapsamında desteklenecek sektörler arasında imalat, telekomünikasyon, yazılım, veri işleme ve bilimsel Ar-Ge faaliyetleri yer alıyor.

Değerlendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Başvurular, uzman kurullar tarafından değerlendirilecek. Türkiye genelinde ilk 1000, illerde ise ilk 6 proje jüriye davet edilecek. Yapılacak sıralama sonucunda ülke genelinde ilk 500, illerde ilk 3 proje destek almaya hak kazanacak.

Başvuru Şartları ve Süreç

Başvuru yapacak girişimcilerin işletmelerinin 3 yılı geçmemiş olması gerekiyor. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmayacak. Ödemeler, program süresinin ardından başlayacak.

Öte yandan programa başvurmadan önce girişimcilerin, KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden sunulan çevrimiçi girişimcilik eğitimlerini tamamlaması gerekiyor.

Detaylar Nereden Öğrenilecek?

Destek programına ilişkin tüm detaylara KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtilirken, başvuruların yine aynı platform üzerinden yapılacağı ifade edildi.

Dr. Yurdun Yıldırım imzasıyla yapılan açıklamada, programın girişimciler için önemli bir fırsat sunduğu vurgulanarak, başvuruların dikkatle hazırlanması çağrısı yapıldı.

