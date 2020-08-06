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Isparta'da Trafik Denetimleri Arttırıldı

Isparta'da Trafik Denetimleri Arttırıldı
TÜRKİYE
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Trafik Denetimleri Arttırıldı

İçinde bulunduğumuz Kurban Bayramı dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Isparta’da da trafik denetimleri arttırıldı. Bayramı memleketlerinde ve farklı illerde geçirecek olan vatandaşların seyahat etmeye başladığı arife gününden başlayarak tüm bayram boyunca polis ve jandarma tarafından denetimler yapılmaya devam edecek. Batı illerinden özellikle Antalya’ya seyahat eden vatandaşların geçiş güzergahında bulunan Isparta’da bayram trafiği artmış durumda.
Isparta girişinde bulunan toplam 4 kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri seyahat eden vatandaşları durdurarak özellikle emniyet kemeri, hız kuralları ve yorgun araç kullanmama konusunda uyarıyor.
Vali Ömer Seymenoğlu da devam eden denetimlere katılarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu emniyet kemeri ve hızlı araç kullanılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak içinde maske, kolonya ve dezenfektanlı ıslak mendil bulunan paketler verdi çocuklara ise top armağan etti.
 
 
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