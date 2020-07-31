T.C

İSPARTA VALİLİĞİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Aşevi

BASIN DUYURUSU

Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımma bağlı olarak hizmet veren Aşevimiz; İlimiz Gazi Kemal Mahallesi 1311 Sokak No:19 adresindeki hizmet binasında 1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Aşevimizden kayıtlı ihtiyaç sahibi yaklaşık 1500 kişiye, haftanın 6 günü 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek dağıtılmaktadır. Dağıtımlar servis aracımız ve ekibimiz ile mahallelerdeki dağıtım noktalarında teslim edilmekte, yaşlı ve engelli olan fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın yemekleri adreslerine götürülmektedir.

Her yıl olduğu gibi önümüzdeki Kurban Bayramında da Aşevimizce “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek olup, toplanan kurban etleri ihtiyaç sahibi kişilere verilen yemeklerde kullanılacaktır.

Kesilmiş kurban eti vermek isteyen vatandaşlarımızın bağışları Kurban Bayramının 1 .günü öğleden sonra olmak üzere 4 gün boyunca Aşevi Binamızda teslim alınacaktır.

Tüm İsparta halkına duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi : S.Y.D. Vakfı Aşevi Telefon: 0537 442 56 27/28